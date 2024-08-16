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Elazığ'da Düzenlenen Kuyu-16 Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen Kuyu-16 operasyonunda organize suç örgütüne mensup 11 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 22:19
Elazığ'da Düzenlenen Kuyu-16 Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da Kuyu-16 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Elazığ'da, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kuyu-16 operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyon, 13 Ağustos tarihinde yapıldı.

Operasyon Detayları

Operasyon kapsamında, elebaşı Ahmet Gülbasan dahil olmak üzere 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan bireylerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 11 kişi tutuklandı. 4 birey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Kuyu-16 operasyonu sırasında, 11 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda fişek, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu malzemeler, organize suç örgütünün faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Suçlamalar ve Faaliyetler

Şüphelilerin "yağma", "silahlı tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer birçok suçtan yargılandıkları belirtildi. Ayrıca, anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında ara buluculuk yaparak, sorunları zorla kendi belirledikleri yöntemlerle çözmeye çalıştıkları da tespit edildi.

Bu operasyon, Elazığ'daki organize suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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