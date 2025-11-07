Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

Elazığ İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 3-6 Kasım'da 112 Eğitim Salonu'nda, 5 eğitmen ve 12 kursiyerin katıldığı 4 günlük İLYAD eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:31
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) eğitimi, sağlık çalışanlarının acil müdahale yetkinliklerini artırmayı hedefledi.

Eğitim Ayrıntıları

Eğitim programı 3-6 Kasım tarihleri arasında 112 Eğitim Salonu'nda yapıldı. Programme 5 eğitmen ve 12 kursiyer katıldı; eğitim toplam 4 gün sürdü.

İçerik ve Uygulamalar

Kurs süresince katılımcılara uygulamalı olarak acil olgu yönetimi, arrest vakalara yaklaşım, solunum acilleri, donma, anaflaksi ve elektrik çarpması gibi konularda eğitim verildi.

