Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi Düzenlendi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) eğitimi, sağlık çalışanlarının acil müdahale yetkinliklerini artırmayı hedefledi.

Eğitim Ayrıntıları

Eğitim programı 3-6 Kasım tarihleri arasında 112 Eğitim Salonu'nda yapıldı. Programme 5 eğitmen ve 12 kursiyer katıldı; eğitim toplam 4 gün sürdü.

İçerik ve Uygulamalar

Kurs süresince katılımcılara uygulamalı olarak acil olgu yönetimi, arrest vakalara yaklaşım, solunum acilleri, donma, anaflaksi ve elektrik çarpması gibi konularda eğitim verildi.

