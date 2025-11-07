Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi Düzenlendi
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) eğitimi, sağlık çalışanlarının acil müdahale yetkinliklerini artırmayı hedefledi.
Eğitim Ayrıntıları
Eğitim programı 3-6 Kasım tarihleri arasında 112 Eğitim Salonu'nda yapıldı. Programme 5 eğitmen ve 12 kursiyer katıldı; eğitim toplam 4 gün sürdü.
İçerik ve Uygulamalar
Kurs süresince katılımcılara uygulamalı olarak acil olgu yönetimi, arrest vakalara yaklaşım, solunum acilleri, donma, anaflaksi ve elektrik çarpması gibi konularda eğitim verildi.
