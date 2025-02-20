Elazığ'da Feci Kaza: 3 Yaralı

Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında, 23 AFF 886 ve 23 AFB 542 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza Yeri ve Müdahale

Olay, Cemalettin Emiroğlu Bulvarı'nda gerçekleşti. Kaza ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan kişiler, araçlarda sıkıştılar. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.