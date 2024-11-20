Elazığ'da Fizyoterapi Teknikeri Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Elazığ'da Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Elazığ'da, fizyoterapi teknikeri eşi Burcu Demir'i öldüren sanık M.C., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık M.C, avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Sanığın İfadesi ve Mahkemenin Kararı

Sanık M.C, duruşmada pişman olduğunu ve boşanmak istediği eşini kasten öldürmediğini savundu. Olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini öne sürdü. Ancak Burcu Demir'in ailesi sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme, M.C.'nin "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına hükmetti.

Olayın Detayları

Olay, 8 Şubat tarihinde Elazığ'daki Olgunlar Mahallesi'nde, özel bir hastanenin arka girişinde meydana geldi. Yeni evli çifte ait olan uzman çavuş M.C., Burcu Demir'e tabanca ile ateş açmış, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Olay sonrası kaçan M.C. kullandığı silahla birlikte hemen yakalanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.