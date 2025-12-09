Elazığ'da Gazi Caddesi'nde yaşlı adama otomobil çarptı

Kaza Detayları

Kaza, Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düştü ve yaralandı.

Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

