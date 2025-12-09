DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Elazığ'da Gazi Caddesi'nde yaşlı adama otomobil çarptı

Elazığ Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı; çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:42
Elazığ'da Gazi Caddesi'nde yaşlı adama otomobil çarptı

Elazığ'da Gazi Caddesi'nde yaşlı adama otomobil çarptı

Kaza Detayları

Kaza, Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düştü ve yaralandı.

Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAM, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

ELAZIĞ'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAM, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

ELAZIĞ'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAM, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
3
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
4
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
5
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı
6
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı, seferler durdu
7
Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi