Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem!

Elazığ'da 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Derinliği 14,81 km şeklinde ölçülen depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi hasar kaydı geçilmedi.

Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem!
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Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı Deprem Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde saat 22.24'te merkez üssüyle birlikte 3,5 şiddetinde bir deprem kaydedildi.

Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem!

Yerin yaklaşık olarak 14 kilometre derinliğinde ölçülen depremin herhangi bir tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

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