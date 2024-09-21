Elazığ'da Gençler Müzik Yeteneklerini Sergiledi

Elazığ'da Gençlerden Büyüleyici Performans

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'nde bulunan gençlik merkezinde verilen sanatsal eğitimlerin ardından öğrenciler, yeteneklerini canlı performanslarla sergiledi.

Ücretsiz Sanat Eğitimi İmkanları

Akçakiraz Gençlik Merkezi, yılın her dönemi sunmuş olduğu piyano, gitar, keman ve saz dersleri ile çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Bu kurslara katılan 30 öğrenci, bir yıllık eğitimlerini sergilendiği etkinlikte çaldıkları enstrümanlar ve seslendirdikleri şarkılarla birlikte gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, gençlerin bu kurslar sayesinde önemli kazanımlar elde ettiğini ve kentteki gençlik merkezlerine olan ilginin sürekli arttığını belirtti. Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Burada çocuklarımız bir yıllık çabalarının sonuçlarını gösterdiler. Hem enstrüman çalmayı öğrendiler hem de kulak ve ses eğitimleri aldılar. Ayrıca resim, İngilizce gibi bilişsel eğitimler ve spor aktiviteleri ile çeşitlendirilmiş bir program sunuyoruz. Velilerimizi çocuklarını gençlik merkezlerimize yönlendirmeye davet ediyorum.”

Önemli Bir Fırsat: Akçakiraz Gençlik Merkezi

Akçakiraz Belde Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu, gençlik merkezlerinin çocukların zamanlarını değerlendirmeleri için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Ormanoğlu, “Gençlik merkezi sayesinde çocuklarımız ilk defa keman ve piyano deneyimi yaşıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinlikte Mini Konser ve Sergi

Etkinlikte sanatçı Uğur Toprak ve eğitmenler de mini bir konser vererek katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaptığı yağlı boya tablolar da sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.