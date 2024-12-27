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Elazığ’da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Gerçekleştirildi

Elazığ'da düzenlenen çalıştayda gençliğin önemi ve katkıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:19
Elazığ’da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Gerçekleştirildi

Elazığ'da İstikbale Yön Verecek Gençlik Çalıştayı

Elazığ'ın kültürel merkezlerinden biri olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Çalıştayda gençlerin enerjisi ve katkıları üzerine değerli görüşler paylaşıldı.

Vali Hatipoğlu'ndan Gençliğe Övgü

Çalıştayda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençlerin enerjisiyle kurulduğunu vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü hatırlattı. Hatipoğlu, uzun bir süreçte gençliğin dinamikliğinin kaybolduğunu ancak 2002 yılından itibaren yapılan yatırımlar ile gençlerin yeniden dikkat çekici hale geldiğini belirtti.

Milletvekili Nazırlı ve Belediye Başkanı Şerifoğulları'ndan Destek Mesajları

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, çalıştayda kent ve ülke için önemli gündem maddelerinin tartışılacağını ifade etti. Nazırlı, iktidarlarının 23. senesine girdiklerini belirterek, gençlerin fikirlerinin değerli olduğunu vurguladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, gençlerin geleceği şekillendirecek enerji ve hayallere sahip olduklarını ifade etti. Şerifoğulları, "Gençlik bizim en büyük hazinemizdir" diyerek gençlerin sesine kulak vereceklerini sözlerine ekledi.

Çalıştayın Sonuçları Raporlanacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, çalıştayın gençlere verdiği değeri gözler önüne serdi ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Toplantının sonunda gençlerin beyan ettiği fikirlerin raporlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletileceği duyuruldu.

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay, gençlerin geleceği üzerindeki etkisini artırmayı hedefliyor.

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"...

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"...

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

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