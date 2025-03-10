Elazığ'da Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı: 89 Operasyon Gerçekleştirildi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kentte yapılan 'Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, 2025 yılının ilk iki ayında PKK/KCK ile mücadele çalışmaları kapsamında toplamda 89 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Asayiş Suçlarında Düşüş

Hatipoğlu'nun verdiği bilgilere göre, diğer terör örgütlerine karşı da 5 operasyon düzenlendi; bu operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Kentteki asayiş suçlarıyla ilgili istatistiklere dikkat çeken Hatipoğlu, kasten öldürme suçunda %100, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda %85, cinsel taciz suçunda %43 ve kasten yaralama suçunda %4 oranında azalma olduğunu açıkladı.

Mal Varlığına Yönelik Suçlarda Azalma

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da önemli düşüşler yaşandığını belirten Hatipoğlu, 'evden hırsızlıkta %57', 'otodan hırsızlıkta %33' ve 'iş yerinden hırsızlıkta %37' azalma kaydedildiğini ifade etti. Toplamda 1292 olaya müdahale edildiğini ve aydınlatma oranlarının %91 olduğunu vurguladı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu Operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 307 operasyon gerçekleştirildi ve 39 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda toplamda 8 kilo 670 gram uyuşturucu ve 4 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, siber devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, suç unsuru içeren 310 hesabın tespit edildiği kaydedildi.

Düzensiz Göçmenlerle Mücadele

Hatipoğlu, düzensiz göçle mücadele kapsamında 44 operasyon yapıldığını, ilde geçici koruma altında bulunan 10 bin 331 Suriyeli'nin bulunduğunu belirtti. 340 Suriyeli gönüllü olarak ülkelerine döndü.

Trafik Denetimleri

Trafik denetimlerine de değinen Hatipoğlu, 141 bin 375 aracın denetlendiğini ve bir önceki yıla göre %5 oranında bir artış sağlandığını bildirdi. Denetimler sonucunda, 29 bin 333 araca işlem yapıldı ve bu işlem sayısında %9'luk bir artış kaydedildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.