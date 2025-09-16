Elazığ'da Güvenlik Raporu: Vali Numan Hatipoğlu 392 Operasyon ve 1009 Yakalama Açıkladı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda kentin ilk 8 ayındaki güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Terörle mücadele ve operasyonlar

Hatipoğlu, PKK/KCK ile yürütülen çalışmalara dair şu bilgiyi verdi: "PKK/KCK ile mücadele çalışmaları kapsamında 2025 yılı itibarıyla 361 kırsal ve 31 şehir operasyonu olmak üzere 392 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmıştır."

Diğer terör örgütlerine karşı da etkin çalışmalar yürütüldüğünü belirten Hatipoğlu, bu kapsamda 36 operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış, 4 kişi tutuklanmıştır.

Asayiş suçları ve yakalamalar

Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat, 5 bin 548 personelle görev yaptığını vurgulayan Hatipoğlu, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1009 kişinin yakalandığını ve toplamda 1720 şahıs hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre düşüşler görüldüğünü aktaran Hatipoğlu, bu dönemde evden hırsızlıkta %52, otodan hırsızlıkta %35, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkta %34, yağma (gasp) suçunda %27, dolandırıcılıkta %12 ve motosiklet hırsızlığında %10 azalma olduğunu, toplamda 1363 olay gerçekleştiğini ve mal varlığına karşı suçlarda %14 oranında azalma kaydedildiğini söyledi.

Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda ise "kasten öldürme" suçunda %69, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda %4, "cinsel taciz" suçunda %50, "kasten yaralama" suçunda %14, "tehdit" suçunda %7 ve "hakaret" suçunda %17 azalma olduğunu, bu suçlara ilişkin 4 bin 136 olayın %97'sinin aydınlatıldığını ve olay sayısında %9 azalma görüldüğünü belirtti.

Organize suçlar, ruhsatsız silah ve uyuşturucu

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadelede 497 silah ele geçirildiğini ve 647 kişi hakkında işlem yapıldığını açıklayan Hatipoğlu, organize suçlara yönelik 30 operasyonda 4 suç örgütünün çökertildiğini, gözaltına alınan 109 kişiden 34'ünün tutuklandığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede ise 160 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 267 kişiden 147'sinin tutuklandığını ve ele geçirilen uyuşturucu miktarının 51 kilo 670 gram, ilaç türünde 10 bin 67 uyuşturucu nitelikte hap ve 1576 kök kenevir bitkisi olduğunu aktardı.

Siber suçlar

Siber devriye ekiplerinin çalışmalarında suç unsuru olarak tespit edilen 389 kişinin hesabının belirlendiğini, paylaşımların %46'sının terör, %27'sinin asayiş, %11'inin güvenlik konulu olduğunu kaydeden Hatipoğlu, siber suçlara yönelik 13 operasyon yapıldığını ve gözaltına alınan 67 kişiden 44'ünün tutuklandığını söyledi.

Trafik denetimleri

Trafik denetimlerinde 752 bin 307 aracın kontrol edildiğini, denetim sayısında bir önceki yıla göre %17 artış sağlandığını belirten Hatipoğlu, denetimler sonucu 151 bin 168 araca işlem yapıldığını ve işlem sayısında %31 artış kaydedildiğini ifade etti.

Ayrıca 5 bin 120 çakarlı aracın denetlendiğini, taksi denetimlerinde 6 bin 544 aracın kontrol edildiğini (bu alanda %7 artış) ve okul servis araçları denetiminde 4 bin 858 aracın kontrol edildiğini (bu alanda %26 artış) aktardı. Denetimler sonucunda 303 araç hakkında işlem yapılmış ve işlem sayısında %14 artış görüldü.

Düzensiz göçle mücadele

Hatipoğlu, düzensiz göçle mücadele kapsamında 22 operasyon yapıldığını, tespit edilen 487 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini ve 1 araca el konulduğunu bildirdi.

Hatipoğlu'nun açıklamaları, Elazığ'da güvenlik ve asayiş çalışmalarının kapsamlı ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.