Elazığ'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da, silahla havaya ateş açan bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmada yaşandı.

Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meskun mahal yakınında havaya ateş eden Y.A. isimli şahsı tespit etti.

Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat

Gözaltına alınan Y.A.'nın adresinde yapılan aramada, bir tabanca, şarjör ve toplam 16 fişek ele geçirildi. Şüphelinin, jandarma karakolundaki işlemleri ise devam ediyor.