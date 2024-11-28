DOLAR
34,62 0,06%
EURO
36,6 -0,02%
ALTIN
2.944,49 -0,24%
BITCOIN
3.291.457,91 1,31%

Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Elazığ'da bir kişinin nefes borusuna portakal parçası kaçtı. Market sahibinin yapmış olduğu Heimlich manevrası ile kurtuldu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:03
Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Elazığ'da Nefes Borusuna Portakal Kaçan Kişi Kurtarıldı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde, markette alışveriş yapan bir kişinin nefes borusuna kaçan portakal parçası, market sahibi Nizamettin Adağa tarafından yapılan Heimlich manevrası ile çıkarılarak hayatı kurtarıldı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Alışveriş yaptığı sırada nefes almakta zorluk çeken müşteri, hemen market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına gelerek yardım istedi. Adağa, durumu fark ederek hızlıca müdahale etti ve başarılı bir şekilde Heimlich manevrası uyguladı.

Bu sayede portakal parçası çıkartıldı ve müşteri rahat nefes almaya başladı. Market sahibinin, müşteriyi hayatını kurtardığı o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
2
İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı: 45 Bini Aştı
3
Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası
4
Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı
5
MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki
6
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı