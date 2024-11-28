Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Elazığ'da Nefes Borusuna Portakal Kaçan Kişi Kurtarıldı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde, markette alışveriş yapan bir kişinin nefes borusuna kaçan portakal parçası, market sahibi Nizamettin Adağa tarafından yapılan Heimlich manevrası ile çıkarılarak hayatı kurtarıldı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Alışveriş yaptığı sırada nefes almakta zorluk çeken müşteri, hemen market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına gelerek yardım istedi. Adağa, durumu fark ederek hızlıca müdahale etti ve başarılı bir şekilde Heimlich manevrası uyguladı.

Bu sayede portakal parçası çıkartıldı ve müşteri rahat nefes almaya başladı. Market sahibinin, müşteriyi hayatını kurtardığı o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.