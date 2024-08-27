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Elazığ'da Huzur ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ'da düzenlenen güvenlik toplantısında, asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadele vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 20:39
Elazığ'da Huzur ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ'da Güvenlik Toplantısı

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu öncülüğünde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantı, İl Özel İdaresi'nde yapıldı.

Huzur ve Güvenlik Üzerine Vurgular

Vali Hatipoğlu, kentin huzurunu sağlamak için ilgili birimlerin 7/24 görev başında olduğunu belirtti. 2024 yılı itibarıyla kesinleşmiş hapis cezaları olan 1151 kişinin yakalandığını ifade etti. Asayiş olaylarına dair önemli veriler paylaşan Hatipoğlu, tutuklama oranının %28 arttığını ve hırsızlık vakalarında %37 azalma sağlandığını açıkladı. Olayların Aydınlatılma Oranı Yüksek

Meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılma oranının ülke ortalamasının üzerinde, %92,3 seviyesinde olduğunu belirtti.

Uyuşturucu ile Mücadele ve Operasyonlar

Hatipoğlu, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 1294 operasyonda, 120 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, kaçakçılıkla ilgili operasyonların %44 oranında arttığını ve 337 operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Düzensiz Göçmenlerle İlgili Operasyonlar Artıyor

Düzensiz göçmenlere yönelik operasyon sayısının %40 artarak 171’e ulaştığını belirtirken, geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan düzensiz göçmen sayısının %39 oranında arttığını ekledi.

Trafik Güvenliği Eğitimi

Trafik denetimlerinde toplamda 598 bin aracın sorgulandığını vurgulayan Hatipoğlu, Trafik Eğitimi Projesi kapsamında 36 bin 106 kişiye eğitim verildiğini açıkladı.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Vali Yardımcıları Oltan Bayraktar ve Recep Gündüz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik...

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik...

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik...

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik...

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

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