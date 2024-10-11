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Elazığ'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:27
Elazığ'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da Kavga Ortalığı Karıştırdı

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

Yaralıların Durumu

Kavga sırasında 1 kişi tabancayla açılan ateş sonucu, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ambulanslarla Hastaneye Sevk Edildiler

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruyup korumadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Polis Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Olayın ardından, kavganın taraflarının yakalanması amacıyla polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. İlgili soruşturma devam ederken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme...

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme...

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı.

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