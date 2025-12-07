Elazığ'da İl Vaizler Toplantısı: Yusuf Bingöl'den Birlik ve Koordinasyon Vurgusu

Elazığ'da İl Vaizler Toplantısı

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen İl Vaizler Toplantısı, İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında İl Müftülüğü salonunda gerçekleştirildi.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Sahada sürdürülen çalışmalar ele alınırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Yeni Dönem Planları ve Vurgu

Katılımcılar, yeni dönem faaliyet planları üzerinde durdu. İl Müftüsü Yusuf Bingöl, vaizlerin toplumun manevi rehberliğinde üstlendiği önemli role dikkat çekerek birlik, beraberlik ve koordinasyonın önemini vurguladı.

Toplantının Kapanışı

Karşılıklı görüş alışverişi ve bilgi paylaşımıyla toplantı verimli bir şekilde tamamlandı.

