Elazığ'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Kaçak Kazı Suçüstü Yakalandı

Elazığ'ın Salkımlı Köyü mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. M.O, M.Ç. ve H.Ö. isimli şahıslar, köy kırsalında kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, operasyon sırasında kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, 2 merdiven, hilti, kırıcı uç, kazma, 2 kürek ve kovayı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, yasadışı kazı faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, 2 merdiven, hilti, kırıcı uç, kazma, 2 kürek ve kovaya el konuldu.

Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, 2 merdiven, hilti, kırıcı uç, kazma, 2 kürek ve kovaya el konuldu.