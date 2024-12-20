DOLAR
35,16 -0,24%
EURO
36,7 -0,85%
ALTIN
2.967,43 -1,17%
BITCOIN
3.411.878,12 -0,31%

Elazığ'da Kaçırılan Yolcu Otobüsüyle Ters Giden Yolculuk: Tutuklama

Elazığ'da kaçırdığı yolcu otobüsü 6 araca ve 2 iş yerine çarpan kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:50
Elazığ'da Kaçırılan Yolcu Otobüsüyle Ters Giden Yolculuk: Tutuklama

Elazığ'da Kaçırılan Yolcu Otobüsü İle Kaza

Elazığ'ın Kültür Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, A.A. isimli bir kişi, park halindeki yolcu otobüsünü kaçırdı. Kaçırdığı otobüs ile kent merkezinde dolaşmaya başlayan A.A, 6 araç ve 2 iş yerine çarparak büyük bir kaza meydana getirdi.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Kazanın ardından çevredekilerin hızlı müdahalesi ile durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sırasında A.A’nın alkollü olduğu tespit edildi ve sağlık ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A, daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan A.A’nın, sevk edildiği mahkemede ifadesi alınarak olaya dair detaylar kaydedildi.

Elazığ'da yaşanan bu üzücü olay, kentteki güvenlik önlemlerinin ve toplu taşıma sisteminin sorgulanmasına neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da Hutbe Verdi: Kendi Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız
2
Beykoz'da Kaçakçılık Operasyonunda Canlı Hayvanlar ve Tahnitler Ele Geçirildi
3
2025 Bütçe Görüşmeleri: Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar
4
Diyarbakır’a 12 Yeni Ambulans ve 4 UMKE Aracı Hizmete Girdi
5
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı
6
Göç İdaresi ve TİHEK Arasında Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı
7
İstanbul'da Döngüsel Tasarım Çalıştayı Düzenlendi

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor