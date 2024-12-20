Elazığ'da Kaçırılan Yolcu Otobüsüyle Ters Giden Yolculuk: Tutuklama

Elazığ'da Kaçırılan Yolcu Otobüsü İle Kaza

Elazığ'ın Kültür Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, A.A. isimli bir kişi, park halindeki yolcu otobüsünü kaçırdı. Kaçırdığı otobüs ile kent merkezinde dolaşmaya başlayan A.A, 6 araç ve 2 iş yerine çarparak büyük bir kaza meydana getirdi.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Kazanın ardından çevredekilerin hızlı müdahalesi ile durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sırasında A.A’nın alkollü olduğu tespit edildi ve sağlık ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A, daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan A.A’nın, sevk edildiği mahkemede ifadesi alınarak olaya dair detaylar kaydedildi.

Elazığ'da yaşanan bu üzücü olay, kentteki güvenlik önlemlerinin ve toplu taşıma sisteminin sorgulanmasına neden oldu.