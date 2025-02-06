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Elazığ'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:26
Elazığ'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde beklenen yağmurun kar olarak düşeceğini belirtti. Bu nedenle, hem kent merkezi hem de tüm ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tatil Kararı ve İdari İzinler

Vali Hatipoğlu, öğrencileri ve öğretmenleri bilgilendirerek, "Kaymakamlarımız ile yaptığımız değerlendirme neticesinde ilçelerimizde de alınan tatil kararı uygulanacaktır,” dedi. Ayrıca, ilçelerdeki hamile çalışanlar ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bilgisini paylaştı.

Hatipoğlu, önceki açıklamasında ise yalnızca kent merkezi için eğitime ara verileceğini belirtmişti, ancak tanımlanan koşullar nedeniyle karar genişletilmiştir.

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