Elazığ'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, 20 Şubat Perşembe günü kent merkezi ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, "İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personnel'in idari izinli sayılacağı duyuruldu.