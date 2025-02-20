Elazığ'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı, eğitim kurumlarını olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerde yarın eğitime ara verileceği duyuruldu.

Hava Koşulları ve Önlemler

Açıklamada, kar yağışının devam ettiği ve aşırı buzlanma olasılığına dikkat çekilerek, "Bu durumun neden olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde tüm Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Kamu Personeli İçin İdari İzin

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu uygulama ile vatandaşların ve personelin güvenliğinin ön planda tutulduğu ifade edildi.

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ’da, durumun gelişimine göre ek tedbirler alınabileceği vurgulandı.