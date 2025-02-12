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Elazığ'da Kar Nedeniyle Kapanan 154 Köy Yolu Ulaşımına Açıldı

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 220 köy yolundan 154'ü yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:21
Elazığ'da Kar Nedeniyle Kapanan 154 Köy Yolu Ulaşımına Açıldı

Elazığ'da Kapanan Köy Yolları Yeniden Ulaşımda

Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 220 köy yolundan 154'ü ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, kentte bir haftadır süren yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ulaşım Çalışmaları

Gün içinde 120 personel ile 97 araç kullanılarak yürütülen çalışmalar sonucu, kapanan köy yollarının önemli bir kısmı tekrar açıldı. Cevap bekleyen köy yolları arasında, merkezde 7, Maden ilçesinde 20, Palu'da 14, Keban ve Kovancılar'da 9'ar, Arıcak'ta 4 ve Sivrice'de de 3 köy bulunuyor.

Kaza ve Temizlik Çalışmaları

Öte yandan, Gözeli kara yolunda bir kaza meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kömür yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen tırın dorsesinden yola saçılan kömürler, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde temizlendi.

Elazığ'da karla mücadele çalışmaları titizlikle devam ederken, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için tüm önlemler alınmaktadır.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 220 köy yolundan 154'ü ekiplerce ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 220 köy yolundan 154'ü ekiplerce ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 220 köy yolundan 154'ü ekiplerce ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 220 köy yolundan 154'ü ekiplerce ulaşıma açıldı.

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