Elazığ'da Kar Nedeniyle Kapanan 291 Köy Yolu Açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 293 köy yolundan 291'i yeniden ulaşıma kazandırıldı, Hazarbaba Kayak Merkezi yolu temizlendi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:23
Elazığ'da Kar Nedeniyle Kapanan 291 Köy Yolu Açıldı

Elazığ'da Karla Mücadele Başarıyla Sonuçlandı

Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 293 köy yolu ulaşıma kapandı. Ancak, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen özverili çalışmalar sonucunda, bu yolların 291'i kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

Çalışmalarda Kullanılan Ekipman

Açıklamalara göre, kapalı yolların açılması için 81 araç ve 99 personel seferber edildi. Karla mücadele ekipleri, özverili çalışmalarıyla 291 köy yolunu yeniden kullanılabilir hale getirdi.

İki Yol İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Ekipler, halen 2 köy yolunun açılması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, Hazarbaba Kayak Merkezi'ne giden yol üzerindeki kaya parçaları da ekipler tarafından kaldırıldı ve güvenli ulaşım sağlandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Gazze'de Zorunlu Tahliye Emri Yayınladı
2
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Muhtarlarla İftarda Buluştu
3
Genç Fenerbahçeliler'in Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve 4 Sanığa Tahliye Kararı
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı
5
Bakan Göktaş, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Ailesini Ziyaret Etti
6
Bursa'da İtfaiye Eri Burak Dağtekin İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek