Elazığ'da Kar Nedeniyle Kapanan 291 Köy Yolu Açıldı

Elazığ'da Karla Mücadele Başarıyla Sonuçlandı

Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 293 köy yolu ulaşıma kapandı. Ancak, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen özverili çalışmalar sonucunda, bu yolların 291'i kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

Çalışmalarda Kullanılan Ekipman

Açıklamalara göre, kapalı yolların açılması için 81 araç ve 99 personel seferber edildi. Karla mücadele ekipleri, özverili çalışmalarıyla 291 köy yolunu yeniden kullanılabilir hale getirdi.

İki Yol İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Ekipler, halen 2 köy yolunun açılması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, Hazarbaba Kayak Merkezi'ne giden yol üzerindeki kaya parçaları da ekipler tarafından kaldırıldı ve güvenli ulaşım sağlandı.