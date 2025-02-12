Elazığ'da Kar Yağışı 162 Köy Yolunu Kapattı

Elazığ'da Kar Etkisini Sürdürüyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı, 162 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, son bir haftadır devam eden kar ve tipi, ulaşımı ciddi şekilde aksatıyor.

Ulaşım Çalışmaları Devam Ediyor

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için 120 personel ve 97 araç ile karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer, bölgedeki ulaşım sorununu en kısa sürede çözmek için yoğun çaba harcıyor.

Acil Durumlarda Müdahale Sağlanıyor

Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yolunun ulaşıma açılması sağlanmıştır. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan bir hasta için köye intikal etti.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.