Elazığ'da Kar Yağışı 530 Yerleşim Yerine Ulaşımı Engelledi

Elazığ'da Kar Sebebiyle Ulaşım Sorunu

Elazığ'da yaşanan yoğun kar yağışı, 530 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bölgedeki kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Ulaşımın Sağlanabilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Kapanan yolların açılması için 120 personel ve 97 araç ile yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Ekiplerin amacı, bölgedeki ulaşım akışını yeniden sağlamak.

Ayrıca, kar yüzünden kapanan Hazarbaba Kayak Merkezi'nin yolu, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla ulaşıma açıldı. Bu kapsamda, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir erişim sağlandı.

Elazığ'da devam eden kar yağışı, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek gibi görünüyor, bu yüzden vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 530 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için 120 personel 97 araçla çalışma yürüttü.