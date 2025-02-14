DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Elazığ'da Kar Yağışı 530 Yerleşim Yerine Ulaşımı Engelledi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı 530 köy yolunu ulaşıma kapattı, ekipler açma çalışmaları sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:51
Elazığ'da Kar Yağışı 530 Yerleşim Yerine Ulaşımı Engelledi

Elazığ'da Kar Sebebiyle Ulaşım Sorunu

Elazığ'da yaşanan yoğun kar yağışı, 530 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bölgedeki kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Ulaşımın Sağlanabilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Kapanan yolların açılması için 120 personel ve 97 araç ile yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Ekiplerin amacı, bölgedeki ulaşım akışını yeniden sağlamak.

Ayrıca, kar yüzünden kapanan Hazarbaba Kayak Merkezi'nin yolu, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla ulaşıma açıldı. Bu kapsamda, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir erişim sağlandı.

Elazığ'da devam eden kar yağışı, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek gibi görünüyor, bu yüzden vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 530 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması...

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 530 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için 120 personel 97 araçla çalışma yürüttü.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 20 Yıl 7 Ay Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
2
Sırbistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
3
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Münih Saldırısına İlişkin Açıklama
4
Netanyahu ve Rubio, 16 Şubat'ta Önemli Görüşme Gerçekleştirecek
5
Gaziantep'te Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı
6
Şanlıurfa'da Zorla Alıkonulan Kişiyi Darbeden 2 Zanlı Tutuklandı
7
Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Duygusal Tören

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor