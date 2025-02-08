Elazığ'da Kar Yağışı 54 Yerleşim Yerini Kapattı

Elazığ'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da meydana gelen kar yağışı, 54 yerleşim yerinin ulaşımının kesilmesine neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, kentin farklı bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kapatılan Yollar ve Çalışmalar

Özellikle Maden ilçesinde 24 köy yolu, Sivrice'de ise 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar temizleme ekipleri, köy yollarını tekrar açmak için süratle çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 54 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etti.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 54 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etti.