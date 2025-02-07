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Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle 59 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:57
Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle 59 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte dün başlayan ve devam eden kar yağışı ile tipi, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 5, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 13, Keban'da 11, Kovancılar'da 10, Palu'da 2 ve Sivrice'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma...

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekipler, 59 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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