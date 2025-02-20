Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:25
Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Elazığ'da Kar Yağışı Etkisi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı aksattı. Elazığ-Baskil kara yolunun Karabeyli köyü mevkisinde ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, 2 tır ile Sivrice ilçesine bağlı Dereboynu köyü yolunda bir pikap yol üzerinde mahsur kaldı.

Hızlı Müdahale

Olayın İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesinin ardından, durum kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, mahsur kalan araçların yola devam etmesini sağladı.

Acil Durumlarda Yardım

Ayrıca, Karakoçan ilçesinin Yoğunağaç köyünde evinde rahatsızlanan bir birey, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşımını sağladı.

Yetkililer, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği bu süreçte, vatandaşların dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını öneriyor.

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