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Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araçlar Başarıyla Kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı sonrası mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Ekipler çalışmalara hızla müdahale etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:10
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araçlar Başarıyla Kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice İlçesinde Kar Varlığı Sorun Yarattı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde yolda kalan araçlara neden oldu. Kar yağışının yanında oluşan tipi, özellikle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda trafiği olumsuz etkiledi.

Kurtarma Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Durumun hızla bildirilmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolları kardan temizleyerek araçların ilerlemesini sağladı.

Kent genelinde karla mücadele kapsamında ekiplerin, olası gelişmelere karşı her an hazır beklediği bilgisi verildi. Böylece, halkın güvenliği göz önünde bulundurularak önceden tedbirler alındı.

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