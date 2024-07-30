Elazığ'da Kardeş Tartışması Kanlı Bitti

Elazığ'da Kardeş Kan Döküldü
Elazığ’ın Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.D. isimli bir erkek, tartıştığı kız kardeşi E.G.'yi silahla yaraladı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Yaralı Hastaneye Sevk Edildi
Kız kardeşi E.G., yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Olay Sonrası Gözaltı
Yaşanan olayın ardından M.D., polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak gerekli incelemeleri yapmaya devam ediyor.