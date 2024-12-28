Elazığ'da Karla Kapanan 111 Köy Yolundan 57'si Yeniden Açıldı

Elazığ'da Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Elazığ'ın merkez ve çeşitli ilçelerinde etkili olan kar ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 111 köy yolundan 57'si yeniden açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle, kent merkezi başta olmak üzere Sivrice'de 35, Palu'da 6, Maden'de 2 ve Keban'da 2 köy yolu, yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.

Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Henüz ulaşım sağlanamayan köy yollarında da çalışmalar sürüyor. Merkezde 18, Sivrice'de 15, Palu'da 7, Maden'de 7, Keban'da 2 ve Kovancılar'da 5 köy yolunun daha açılması için ekipler gece gündüz demeden mücadele ediyor.

Elazığ'daki karla mücadele ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ'ın merkez ve bazı ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 111 köy yolundan 57'si açıldı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ'ın merkez ve bazı ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 111 köy yolundan 57'si açıldı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.