Elazığ'da Karla Mücadele: 297 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 505 köy yolundan 297'si ulaşıma açıldı, 208 yol için çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:16
Elazığ'da Karla Mücadele: 297 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Elazığ'da Karla Mücadele Başarıyla Devam Ediyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 505 köy yolundan 297'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, karla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmekte.

Aralıksız Çalışmalar

Yol açma çalışmaları 120 personel ve 97 araç ile yürütülmektedir. Şu anda 297 köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, ekiplerin 208 köy yolunun daha açılması için çalışmaları devam etmektedir.

Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Bunun yanı sıra, Karakoçan-Kiğı kara yolunun Gaztepesi mevkisinde, Maden ilçesi Kartaldere Grup Yolu ve Gezin köyünde kar nedeniyle araçların yolda kaldığı ihbarları üzerine ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti. Karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yolda kalan araçlar ve bu araçların içindeki vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 505 köy yolundan 297'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi...

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 505 köy yolundan 297'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 505 köy yolundan 297'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi...

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 505 köy yolundan 297'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

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