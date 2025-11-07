Elazığ'da Kaybolan Otizmli Çocuk Veysel Bilen İçin 35 kilometrelik Arama

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için 35 kilometrelik alanda, 228 personelle yürütülen arama çalışmaları 3’üncü gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:54
Arama çalışmaları 3’üncü gününde; Vali Numan Hatipoğlu bölgeyi inceledi

Elazığ’da kayıp olan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Olay, iki gün önce merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veysel Bilen öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinlerinin tüm aramalarına rağmen çocuk bulunamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ihbarda bulunuldu.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi: AFAD, PAK, UMKE, Su Altı Arama Kurtarma, Polis Özel Harekat ve jandarma ekipleri çalışmaya başladı. Daha önce birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

İz takip köpeğinin de destek verdiği aramalar özellikle bölgede bulunan dere yatağı ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Yapılan taramalarda dere içinde ve çevresinde henüz bir ize rastlanılmadı; arama çalışmaları toplam 35 kilometrelik alana yayıldı.

Çalışmalara birçok kurumun yanı sıra çevre illerden de destek geldi ve sahada görevli personel sayısı 228'e yükseldi.

Arama bölgesinde incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı: "Veysel Bilen 11 yaşındaki otizmli çocuğumuzu arama çalışmaları ilk andan itibaren kesintisiz olarak devam ediyor. Haberin bize intikalinden itibaren ilk başta emniyetimiz daha sonra AFAD ve jandarma ekipleri destek olarak geldiler. Gönüllülerimizle beraber şu anda sahada arama ve tarama çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 35 kilometrelik alanı hem yüzeysel olarak karadan, hem de dron ve İHA destekli bölgeyi taramaya devam ediyoruz. İnşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmak arzusundayız. Emniyetimizin tüm birimleri, PAK, Özel Harekat, Su Altı Arama Kurtarma ekiplerimiz, AFAD ve jandarmamızın da desteğiyle şu anda 228 görevlimiz bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah ailemize ve ilimize güzel bir haber vermek arzusundayız. Bu anlamda tüm gayretimizin ve çalışmamız devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla çocuğumuzu bulmak için gayret göstermektedir. 24 saat boyunca kesintisiz olarak arama tarama çalışmalarımız devam etti. Bundan sonra da devam edecek"

Yetkililer, vatandaşlardan panik yapmamalarını, görülen veya ihbar edilecek bir durum olması halinde 112 veya emniyet birimlerine bilgi vermelerini istedi.

