Elazığ'da Kayıp Otizmli Veysel Bilen İçin 4. Günde Arama Sürüyor

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. AFAD, jandarma, UMKE, güvenlik güçleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip bölgede geniş çaplı tarama yapıyor.

Çalışmaların son durumu

AFAD Elazığ Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek şunları kaydetti: “Bugün yaptığımız çalışmalar bugün dördüncü günde ulaştık, çocuğumuz hakkında herhangi bir iz ve emare bulamadık. Dün gece asılsız ihbarlarla biraz uğraştık, biz asılsız ihbar diyerek geçmiyoruz. Her ihbarı değerlendiriyoruz. Dün yaklaşık 230 kişilik bir ekiple çalıştık, bugün de 200 kişi yakın bir ekibimiz şu anda hazır. Kamu kuruluşları, karayolları, belediye, UMKE, emniyetimiz ve STK’lar burada. Hep beraber bugün tekrardan yerinden değerlendirme yapacağız. Bugün daha bir titiz çalışmaya gireceğiz. Malatya ve Diyarbakır’dan getirdiğimiz dronlar var. Bugün tekrar havalanacak. Bu gibi çalışmalar devam ediyor. Ama dediğimiz gibi değerli Elazığ halkımızdan da duyarlı olmasını talep ediyoruz. Bu, bu çocuğumuz özel bir çocuk, otizmli bir çocuk olduğu ve konuşma yeteneği olmadığı için, yemeği ihtiyacı ve su ihtiyacını bilmediği için özel bir çocuk. Lütfen en ufak bir şey gördüğünüz zaman da bizleri haberdar etmesini temenni ediyoruz. Dünkü arama taramaları faaliyetleri evinin yanında, gidebileceği akrabalarını değerlendirdik. Daha önce gittiği yerler vardı orada. Oraları değerlendirdik. Dün, 35 kilometrelik bir alan tarandı. Bugün de yaklaşık bir 10 kilometrelik bir alan tarama faaliyetine geçeceğiz. İnşallah tekrardan çocuğumuzun gittiği yerler var. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’nin bize verdiği bilgilere göre, daha önce de bu çocuk evinden ayrılmıştı. Onların verdiği güzergahlara göre biz tekrardan aramalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada bir mısır tarlasını arayacağız. Şimdi dronları ve ekiplerimizi orayı yönlendireceğiz”

Ailenin endişesi

Kaybolan çocuğun amcası Mehmet Kaya ise aile olarak büyük endişe duyduklarını belirterek: “Herkesin çocuğun kaybolduğuna dair bilgisi var ama herhangi bir bilgi yok. Bilmiyorum. Otizmli olduğu için ayağı kırılmış olsa bile hissetmez. Bir yerde düşmüş, bayılmış olabilir. Dört beş gün gün oldu, açlık ve susuzluktan her şey olabilir. İnsanın kafasına her şey gelebilir” dedi.

Ekiplerin bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğü, tüm ihbarların detaylı şekilde değerlendirildiği öğrenildi.

AMCA MEHMET KAYA