Elazığ'da Kayıp Otizmli Veysel Bilen İçin Aramalar 72. Saatte de Sürüyor

Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri arama çalışmalarına 72. saatte gece boyunca devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 00:38
Elazığda kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için başlatılan arama çalışmaları 72. saatte de gece boyunca sürüyor. AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri arama alanını genişleterek hem karadan hem de dron ile havadan çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Çalışmalar ve ekip sayısının artırılması

AFAD Elazığ Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, Veysel Bilen çocuğumuzun kaybolmasının üzerinden 3 gün geçti. Gündüz saat 8 civarında başladığımız arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede büyük destek sağlıyor. Şu ana kadar herhangi bir ize ya da emareye rastlanmadı, arazi taraması sabaha kadar devam edecek. Sabah saatlerinde yaklaşık 250 gönüllü ile belediye ve karayolları ekiplerinin de katılımıyla çalışmalara yeniden başlanacak dedi.

Olayın meydana geldiği yer ve başlatılan arama

Olay, önceki gün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK, UMKE, Su Altı Arama Kurtarma, Polis Özel Harekat ve jandarma ekibi sevk edildi. Daha önce birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

