Elazığ'da Kayıp Otizmli Veysel Bilen İçin Bir Haftadır Süren Arama

Elazığ'da Kayıp 11 Yaşındaki Otizmli Veysel Bilen İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları bir haftadır aralıksız devam ediyor.

Ekipler ve yöntemler

AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgedeki arama alanını genişleterek ekip sayısını artırdı. Aramalar hem karadan hem de termal dron ile yürütülüyor; ekipler bir haftadır kayıp çocukla ilgili herhangi bir ize rastlayamadı.

Arama çalışmaları kapsamında dün 40 kilometrelik alan tarandı, dronlar 13 dönümlük araziyi havadan inceledi. Bölgedeki taramalar bahçeler, özel meskenler, havuzlar ve kuyulara yönlendirildi. Diyarbakır ve Malatya’dan getirilen termal dronlar ve askeri İHA görüntüleri de değerlendirildi.

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Dün 40 kilometrelik alan taradık. Dronlar da 13 dönümlük araziyi yukarıdan taradılar fakat herhangi bir ize rastlayamadık. Bugün tekrar bahçelere, özel meskenlere, havuzlara ve kuyulara yöneldik. Dün itibariyle bir iki ihbar aldık ve değerlendirdik. Değerlendirdiğimiz ihbarlar sonucunda bir sonuca ulaşamadık. Bugün yine İl Emniyet Müdürlüğü’müz, jandarma, milli eğitim, kara yolları, belediye ve gönüllülerimizle birlikte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarımız 24 saat üzerinden devam ediyor. Gece araçlarla ve Diyarbakır ve Malatya’dan getirdiğimiz termal dronlarla çalışmalar sürüyor. Askeri İHA dün bize görüntü attı. Sıcaklık tespit etmişti fakat gittiğimizde bir ize rastlayamadık. Şuan da tek vücut olmuş durumdayız. Elazığ halkı ve muhtarlarımızla birlikte tek vücut kaybolan çocuğumuzu arıyoruz"

Yetkililer, gelen ihbarların dikkatle değerlendirildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü vurguluyor.

