Elazığ'da Keban Barajı'nda kaybolan kişi için arama başlatıldı
Keban Baraj Gölü Yenikapı mevkisinde müdahale sürüyor
Elazığ'da balık avı için gittiği baraj gölünde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Keban Baraj Gölü'nün Yenikapı köyü mevkisinde balık avına giden 46 yaşındaki Ahmet I'nın suda kaybolduğu ihbarı çağrı merkezine bildirildi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri, baraj gölünde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlattı.