Elazığ'da Kedinin Fareyle Oyunu Kamerada

Elazığ’da bir kedinin yakaladığı fareyle uzun süre oynaması, cep telefonuyla kaydedildi; fare birkaç kez kaçmaya çalıştı, kedi tekrar yakaladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 21:26
Görüntüler, 'kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimini akıllara getirdi

Elazığ'da bir kedi, yakaladığı fareyle uzun süre oynadı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde kedi önce farenin peşinden koşuyor; fare birkaç kez kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Kedi yakaladığı fareyle uzun süre oynadı ve zaman zaman fareyi ağzına alıp başka bir yere taşıdıktan sonra serbest bıraktı.

Farenin yeniden kaçmaya başlaması üzerine kedi, fareyi yakalayarak patisinin altına aldı. Bu sahneler, yaygın deyimi akla getirdi: kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak.

