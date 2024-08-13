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Elazığ'da 'Kuyu-16' Operasyonu: 15 Suçlu Yakalandı

Elazığ'da düzenlenen 'Kuyu-16' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 08:19
Elazığ'da 'Kuyu-16' Operasyonu: 15 Suçlu Yakalandı

Elazığ'da Organize Suç ile Mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kuyu-16' operasyonuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yapılan operasyonda, liderliğini Ahmet Gülbasan'ın yaptığı suç örgütünün 15 üyesi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şunları belirtti: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

Suçlamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yerlikaya, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere yöneltilen suçlamaları sıraladı. Bu suçlamalar arasında; örgüt kurma, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti yer alıyor. Operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler ise 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişekten oluşuyor.

Teşekkür ve Destek Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan Elazığ Başsavcılığı ve kahraman polislere teşekkür ederek, "Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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