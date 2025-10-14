Elazığ'da Mehmet Nafiz Koca'ya Silahlı Saldırı: Yaralandı

Elazığ Kent Konseyi ve Basın Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca, Rızaiye Mahallesi'ndeki iş yerinde pompalı tüfekle vurularak bacağından yaralandı; saldırı kameraya yansıdı.

Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca, Rızaiye Mahallesi'nde sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde otururken silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıyı gerçekleştirenin kimliği henüz belirlenmedi. Zanlı, Koca'ya pompalı tüfekle ateş etti; Koca, bacağından yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Koca'yı ambulansta müdahale ederek Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, Koca'nın faaliyet gösterdiği iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler soruşturmaya önemli delil teşkil ediyor.

Vali Numan Hatipoğlu'ndan açıklama

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 'Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca'ya yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Silahlı saldırıya uğrayan Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca yaralandı. Rızaiye Mahallesi'nde bulunan imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'ya kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Koca, saldırıda bacağından yaralandı.

