Elazığ'da metruk binada yangın: Yapı son bir haftada 3'üncü kez yandı

Elazığ İzzetpaşa Mahallesi'nde iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; yapı son bir haftada 3'üncü kez yandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:56
Elazığ'da metruk binada yangın: Yapı son bir haftada 3'üncü kez yandı

Elazığ'da metruk binada yangın

Olay

Yangın, İzzetpaşa Mahallesi Lüleci Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangının henüz sebebi bilinmiyor.

Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve inceleme

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapının son bir haftada 3'üncü kez yandığı öğrenildi.

Yangın bölgesinde ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

