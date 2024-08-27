Elazığ'da Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu

Elazığ'da Şok Edici Buluntu

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde yer alan mezarlıkta, poşete sarılı bebek cesedinin bulunması, herkesi derinden sarstı. Kabir ziyaretinde bulunan bazı vatandaşlar, çevredeki kötü kokunun kaynağını araştırırken bu durumu fark etti.

Olayın Gelişimi

Vatandaşların Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ihbarıyla birlikte, bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmalarda bir bebek cesediyle karşılaştı. Bu cesedin poşet içinde ve toprağa gömülü halde olduğu belirlendi. Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin incelemelerini tamamladıktan sonra, bebeğin naaşını otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.