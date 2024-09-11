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Elazığ'da Motosiklet Kazaları Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da meydana gelen motosiklet kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 00:38
Elazığ'da Motosiklet Kazaları Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Motosiklet Kazaları

Elazığ'da art arda gerçekleşen 2 motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazalar Zübeyde Hanım Caddesi ve Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

İlk Kaza: Zübeyde Hanım Caddesi'nde

Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, F.B. yönetimindeki 27 AUJ 238 plakalı motosiklet refüje çarparak devrildi. Kaza sırasında araçta bulunan Y.G. ile birlikte sürücü F.B. yola savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, durumu değerlendirerek yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan kontroller sonucunda F.B. ve Y.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

İkinci Kaza: Yahya Kemal Caddesi'nde

Bir başka kaza ise Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. M.T.'nin kullandığı 23 AEV 822 plakalı motosiklet, yoldan geçen F.D.'ye çarptı. Bu kaza sonucunda hem sürücü M.T. hem de F.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hızla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Elazığ'daki bu kazalar, motosiklet kullanımının güvenliği üzerine dikkat çekiyor. Yerel yönetimler ve trafik ekipleri, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve...

Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve...

Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve...

Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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