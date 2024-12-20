Elazığ'da Nadir Görülen 'Omfalosel' Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Elazığ'da Nadir Bir Durum: Yeni Doğan Bebek 'Omfalosel' Ameliyatı Geçirdi

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, karın duvarı anomalisi olan 'omfalosel' teşhisi konulan bir bebek, başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu. Bebek, anne karnında yapılan takipler sonucunda gerekli tetkiklerin ardından omfalosel tanısı aldı.

Ameliyat Süreci ve Başarı

Uzman Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından, doğumdan sadece 12 saat sonra ameliyata alınan bebek, yaklaşık 2 saat süren cerrahi bir operasyonla hayata tutundu. Ameliyatın ardından küçük hastanın durumunun iyi olduğu ve beslenmeye başladığı bilgisi verildi.

Nadir Görülen Bir Hastalık

Ersöz, bu durumun bebeklerde nadir görüldüğünü, genellikle anne karnında tespit edildiğini belirtti. Duyduğu sevgiyle ailesine durumu aktaran Ersöz, "Bebeğin karın duvarının bir bölümü gelişmediği için bağırsaklarının bir kısmı karın dışında gelişmişti. Bu durum, bebekler için kritik bir mesele olup, acil müdahale gerektirmektedir." dedi.

Uzmanların Değerlendirmesi

Neonatoloji Uzmanı Dr. Meral Alagöz, omfaloselin her 10 bin doğumda bir ya da iki görülen bir durumda olduğunu ve bağırsaklar, karaciğer gibi organların karın dışına çıkıntı yaptığı cerrahi bir patoloji olduğunu açıkladı. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Evrim Özden, bebeğin sezaryenle doğduğunu ve şu anda annesini emmeye başladığını belirtti.

Dr. Özden, "Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Yakın bir zamanda bebeğimizin taburcu edilmesi planlanmakta." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da karın duvarı anomalisi olarak bilinen "omfalosel" teşhisi konulan bebek ameliyat edildi. Çocuk cerrahi uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz (ortada) ve ekibi tarafından doğumundan 12 saat sonra ameliyatı alınan bebek, 2 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.