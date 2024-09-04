Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ’da Orman Yangını Sona Erdi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, meşe ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin gayretleriyle kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Sebebi Henüz Belirsiz

Karakoçan köyü çevresinde, bilinmeyen bir nedenle alevlenen ormanlık alan, kısa sürede büyüyerek tehdit oluşturdu. Yangın ihbarının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Etkili Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Yangına, 1 greyder, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 40 personel ile 3 itfaiye aracıyla müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve bu süreçte yaklaşık 30 hektar ormanlık ve otluk alan etkilendi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin canla başla görevine devam etmesi, yangının daha fazla yayılmasını önledi. Yangının sebebi ile ilgili araştırmalar ise sürdürülecek.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.