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Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:54
Elazığ'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Elazığ'da Otluk Alan Yangınına Müdahale Ediliyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Bağlıağaç köyünde meydana gelen otluk alan yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle alevler Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerindeki otluk alanlara yayılma gösterdi.

Yangınla Mücadele Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Bölgedeki yangın ihbarı üzerine hemen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve daha fazla yayılmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Tüm bölge sakinleri yangın ile ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Yangının kontrol altına alınması için mücadele devam ediyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

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