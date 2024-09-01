Elazığ'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Elazığ'da Kazada Yaralılar Var

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gerçekleşen bir kaza, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. T.A. yönetimindeki 34 GFN 271 plakalı otomobil, Bulgurcuk köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kaza Bilgileri

Bölgedeki olayda, sürücü T.A. dahil olmak üzere otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında bilgi veren yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Olay Yeri Yönetimi

Kaza sonrası, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı.

Olay, Elazığ’daki trafik güvenliği açısından dikkat çekici bir durum oluşturdu ve yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.