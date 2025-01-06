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Elazığ'da Otomobil ve Panelvan Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumda.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:32
Elazığ'da Otomobil ve Panelvan Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kaza sonucunda, 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. T.G. tarafından yönetilen 23 ADN 464 plakalı otomobil, Güneyçevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda E.G. idaresindeki 34 HJS 247 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşan güvenlik güçleri, kazanın nedenini belirlemek için incelemelerde bulundu.

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