Elazığ'da Petek Temizliğiyle Yüzde 30 Tasarruf: Ustadan 'İki Yılda Bir' Uyarısı

Petek temizliği kış öncesi şart: Verimli ısınma ve yakıt tasarrufu

Elazığ’da tesisat ustası Metehan Yılmaz, petek temizliğinin kış öncesi dönemde hem yakıt tasarrufu hem de daha verimli ısınma için şart olduğunu vurguladı. Yılmaz, düzenli yapılmayan temizliğin ısınma performansını düşürdüğünü ve doğalgaz tüketimini yükselttiğini söyledi.

Neden temizletmelisiniz?

Yılmaz, petek temizliği sırasında peteklerden çıkan koyu kir ve tortunun, sistemdeki akışı engellediğini belirterek, "Peteklerin içerisine pislik birikiyor. Pislik birikince ısınmaya engel oluyor" ifadelerini kullandı. Bu tortular tesisatın giriş ve çıkışlarını tıkayarak peteklerin belirli bölgelerinin ısınmamasına yol açıyor.

Usta, işlemin peteklerin ömrünü uzattığını ve kombinin daha verimli çalışmasına katkı sağladığını söyleyerek, petek temizliğinin iki yılda bir yapılmasını önerdi. Yılmaz, temizliğin ardından kullanıcıların hem daha rahat ısındığını hem de yakıttan tasarruf ettiğini aktardı.

Nasıl yapılıyor? Kimyasal kullanılmıyor

Yılmaz, petek temizliğini kimyasal madde kullanılmadan, sadece suyla yaptıklarını belirtti. Asit içerikli temizleyicilerin petek ve kombi sistemlerine zarar verebileceğini vurguladı: "O ilaç dedikleri şey bir asitten ibaret. O asit hem peteklere hem de kombiye zarar verdiği için ilaçla önermiyoruz."

İşlem genellikle 30-40 dakika sürüyor ve petekler sökülmeden tamamen temizleniyor. Usta, uygulama yöntemini şu şekilde anlattı: banyodaki petek bağlantısına basınçlı makine bağlanarak tüm peteklere tek tek su veriliyor, petekler ve kombinin filtreleri temizleniyor. Bu sayede peteği sökmeden, el kirletmeden temizlik yapılabiliyor.

Yılmaz, kış sezonu nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, temizliğin yapılmaması durumunda peteklerde tıkanma sorunları, daha hızlı ısınamama ve daha yüksek faturalarla karşılaşılacağını ifade etti.

