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Elazığ'da PKK'ya Ait Sığınaklarda Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda PKK'ya ait sığınaklarda yaşam malzemeleri ve mühimmat bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:44
Elazığ'da PKK'ya Ait Sığınaklarda Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Elazığ'da PKK Operasyonu: İki Sığınakta Yaşam Malzemeleri Bulundu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Şehit Jandarma Er Davut Günay Operasyonu

Operasyon, "Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu" adı altında düzenlendi. Ekipler, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı değerlendirilen iki sığınağı tespit etti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Sığınaklar üzerinde gerçekleştirilen aramada toplamda 41 fişek, 12 pil, bir akü, 20 mutfak ve piknik tüpü ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bu bulgular, bölgede terörle mücadelenin ne denli kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik güçleri, terörle mücadeledeki kararlılıklarını sürdürürken, halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi....

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklardaki aramada 41 fişek, 12 pil, akü, 20 mutfak ve piknik tüpü ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi....

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklardaki aramada 41 fişek, 12 pil, akü, 20 mutfak ve piknik tüpü ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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