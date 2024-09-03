Elazığ'da Polis, Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Çocuğu Kurtardı

Elazığ'da Süs Havuzunda Facia Önlenmiş Olunuyor

Elazığ'da meydana gelen olayda, polis ekipleri 3 çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesini önledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timi, görev sırasında Kültürpark çevresindeki bir süs havuzunda çocukların çırpındığını fark etti.

Cesaretli Müdahale ile Hayat Kurtarıldı

Olay yerine hızlıca müdahale eden iki polis memuru, biri down sendromlu olan bu üç çocuğu hızla suyun içinden çıkardı. Yapılan ilk sağlık kontrollerinde çocukların herhangi bir zarar görmediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Olayın ardından çocuklar, güvenli bir şekilde ailelerine teslim edilerek büyük bir faciadan dönüldü. Bu olay, polis ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.